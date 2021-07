La definizione e la soluzione di: Si usa per avvolgere oggetti delicati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : Carta Velina

Curiosità/Significato su: Si usa per avvolgere oggetti delicati Episodi de L'Uomo Tigre tirapugni cade per terra. Devil Spider fa sì che la testa di Tiger Mask si incastri nella rete e lo fa girare intorno così la rete si avvolgerà attorno al 185 ' (155 parole) - 09:27, 25 mar 2021

Il tasto per riavvolgere la videocassetta; Alluminio per avvolgere alimenti carta __; Avvolgere disordinatamente; Oggetti superati ma di tendenza; Deposito di oggetti fuori uso; I soggetti le hanno uguali; Quella IVA identifica i vari soggetti fiscali; Pizzo delicatissimo; Avvolge oggetti delicati; Sono delicati negli orologi; Delicati fiori tropicali;