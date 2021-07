La definizione e la soluzione di: Una struttura per degenze giornaliere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : Da Hospital

Curiosità/Significato su: Una struttura per degenze giornaliere Strutture veterinarie specialisti e nella quale è prevista la degenza di animali oltre a quella giornaliera, è facoltà della struttura offrire servizio di pronto soccorso sull'arco 3 ' (327 parole) - 11:00, 6 mar 2015

