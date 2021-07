La definizione e la soluzione di: Lo è il tessuto per indumenti sportivi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : Traspirante

Curiosità/Significato su: Lo e il tessuto per indumenti sportivi Jersey (tessuto) Il Jersey non è propriamente un tessuto, cioè realizzato a telaio con trama e ordito, ma una stoffa realizzata a maglia rasata; il nome si riferisce alla 2 ' (225 parole) - 19:54, 28 ott 2020

