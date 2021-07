La definizione e la soluzione di: Sta per cadauno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : Cad

Curiosità/Significato su: Sta per cadauno Papa (sezione Pontificati per secolo) secolo: 13 papi (cadauno) XV e XVII secolo: 12 papi (cadauno) II, IV e XIV secolo: 11 papi (cadauno) XVIII e XX secolo: 9 papi (cadauno) XIX secolo: 6 papi 48 ' (5 613 parole) - 00:53, 19 lug 2021

