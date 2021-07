La definizione e la soluzione di: Sono rinomate per gli allevamenti delle anguille. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 16 lettere : Valli Di Comacchio

Curiosità/Significato su: Sono rinomate per gli allevamenti delle anguille Sparus aurata (categoria Pesci da allevamento) presenza di orate Sono i resti di cozze frantumate o di ricci. Negli allevamenti di cozze la presenza di orate è diffusa in quanto posSono trovare alimentazione 10 ' (1 146 parole) - 15:49, 22 mag 2021

