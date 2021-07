La definizione e la soluzione di: Lo sono le giacche aderenti in vita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : Sciancrate

Curiosità/Significato su: Lo sono le giacche aderenti in vita Redingote in francese), ovvero un soprabito o cappotto legato sul davanti, aderente alla vita e lasciato libero inferiormente. Il termine proviene dall'alterazione 4 ' (445 parole) - 15:07, 22 nov 2020

