La definizione e la soluzione di: Le scorribande che si fanno in campo nemico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : INCURSIONI

Curiosità/Significato su: Le scorribande che si fanno in campo nemico Viriato rapine e da scorribande e continuarono a comportarsi in questo modo anche dopo che i Romani erano diventati padroni dei paesi limitrofi, tanto che i pretori 14 ' (2 117 parole) - 07:08, 8 giu 2021

Altre definizioni con scorribande; fanno; campo; nemico; Lo sono gli avvenimenti che fanno epoca; Se ne fanno mobili di pregio; Con ciò fanno un chilo; Fanno parte del folklore; Delimitano il campo di regata dei velisti; Un aut aut che non lascia scampo; Nel bosco e nel campo; Campo per gare ippiche; Può esserlo un nemico; L'acerrimo nemico di Tex Willer; Il copricapo del Pinguino nemico di Batman; Un acerrimo nemico di Filippo il Macedone; Ultime Definizioni