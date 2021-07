La definizione e la soluzione di: Lo è il risolino di chi prende in giro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Ironico

Curiosità/Significato su: Lo e il risolino di chi prende in giro Black Butler ( Episodi di Black Butler) il ristorante come copertura per il suo giro d'affari d'oppio. Lo si può definire un sottoposto di Ciel, in quanto è Lau stesso ad ammetterlo. Porta sempre 91 ' (9 433 parole) - 17:26, 24 giu 2021

