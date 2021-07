La definizione e la soluzione di: Si prendono per star meglio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Medicine

Curiosità/Significato su: Si prendono per star meglio star Wars: Forces of Destiny le decisioni che prendono influenzano il loro destino. Annunciata e presentata per la prima volta nell'aprile 2017 durante la star Wars Celebration ad 17 ' (1 525 parole) - 13:56, 1 apr 2021

Comprendono gli elettroni; Le autorità prendono quelle del caso; Comprendono cetriolini e cipolline; Comprendono pipistrelli e balene; Stare a poltrire; Le hanno gazze e starne; Stare assorti in riflessioni; La Natalie attrice di Star Wars; Meglio __ che male accompagnata; Aiutano a camminare meglio; Riuscire a cavarsela alla bell'e meglio; L'arte di usare al meglio le parole;