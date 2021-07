La definizione e la soluzione di: Il Pinot nero in Alto Adige. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : Blauburgunder

Curiosità/Significato su: Il Pinot nero in Alto Adige Alto Adige Pinot nero rosato L'Alto Adige Pinot nero rosato o rosé è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia autonoma di Bolzano. colore: rosato. odore: fruttato 942 byte (39 parole) - 17:29, 30 dic 2019

Altre definizioni con pinot; nero; alto; adige; Ruotano sugli spinotti; Contengono... pinot; La teca piena di pinot e chianti; Le ultime gocce di pinot; Il pigmento nero della pelle; Ha il musetto bianco e nero; La regione del vino Nero d’Avola; Educò Nerone c morì svenato; E' azzardato farvi un salto; Alto massiccio africano; Verniciato a smalto; Il monte più alto della Terra; L'alta valle dell'Adige; Le sponde dell'Adige; Relativi al'Adige; Alto Adige -; Ultime Definizioni