La definizione e la soluzione di: Per i Romani era lo stesso che Cartaginesi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Punici

Curiosità/Significato su: Per i Romani era lo stesso che Cartaginesi Seconda guerra punica ( Seconda guerra romano-punica) aiuto ai Romani. Quando i Cartaginesi organizzarono una spedizione per recuperare l'isola, Roma si dichiarò pronta ad una nuova guerra. I Cartaginesi dovettero 196 ' (23 055 parole) - 21:05, 1 lug 2021

