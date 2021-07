La definizione e la soluzione di: Un pasto pronto per il single. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : Monoporzione

Curiosità/Significato su: Un pasto pronto per il single Scotch whisky (sezione single malt) riportare 10 anni. Una sotto-varietà dei single malt sono i single barrel (o single cask o single-single malt); il prodotto di una singola distillazione 49 ' (7 043 parole) - 11:46, 29 giu 2021

