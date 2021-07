La definizione e la soluzione di: Si parla in Tanzania. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Swahili

Curiosità/Significato su: Si parla in Tanzania Zanzibar parte continentale della Tanzania (allora Tanganica) si unirono solo nel 1964, poco tempo dopo la rivoluzione di Zanzibar; in precedenza, lo Zanzibar era 31 ' (3 478 parole) - 17:52, 27 giu 2021

