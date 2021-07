La definizione e la soluzione di: Le onde le portano in spiaggia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : Alghe

Curiosità/Significato su: Le onde le portano in spiaggia spiaggia delle Bombarde dannosi per la spiaggia sono il libeccio, e in parte lo scirocco. Il primo il più dannoso quando spira d'inverno dal mare e forma grandi onde che poi con 3 ' (409 parole) - 00:05, 28 giu 2020

Altre definizioni con onde; portano; spiaggia; Il personaggio manzoniano che fa rapire Lucia Mondella; Vengono laminati nelle fonderie; Rispondere in __ modo: è proprio di chi è sgarbato; Profilo che serve a nascondere; Sopportano impassibili il dolore; Navi che trasportano coke; Riportano i fatti del giorno; Si portano addosso; Il gioco da spiaggia divenuto disciplina olimpica; Un telo per andare in spiaggia; Si porta in spiaggia; Un telo per la spiaggia; Ultime Definizioni