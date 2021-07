La definizione e la soluzione di: Ne ha molto chi è combattivo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Ne ha molto chi e combattivo

Stephan Lichtsteiner (sezione Arsenal e Augusta) inserendosi in area e concludendo a rete. Per sua stessa ammissione in partita si dimostrava un calciatore molto aggressivo e combattivo, a tratti fin troppo 54 ' (3 811 parole) - 16:09, 19 lug 2021