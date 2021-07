La definizione e la soluzione di: Messa in riga. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : Allineata

Curiosità/Significato su: Messa in riga Evangelicalismo (sezione Periodo coloniale e repubblicano in America) accomodanti con una generazione che, secondo loro, aveva bisogno di essere Messa in riga. Tra l'altro i fondamentalisti vedevano gli sforzi del predicatore neo-evangelico 17 ' (1 928 parole) - 23:44, 7 lug 2021

