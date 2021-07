La definizione e la soluzione di: Il medico per antonomasia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Dottore

Curiosità/Significato su: Il medico per antonomasia Mecenatismo queste attività è detto mecenate (per antonomasia prende il nome di Gaio Cilnio Mecenate, 68 a.C. - 8 d.C.). In passato, il mecenatismo era uso manifestarsi 4 ' (494 parole) - 11:22, 16 mag 2021

