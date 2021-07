La definizione e la soluzione di: Materia prima per scatoloni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : Cartone

Curiosità/Significato su: Materia prima per scatoloni Riciclaggio della carta sufficiente per produrre altra carta può essere utilizzata come combustibile per produrre energia. La trasformazione della carta da macero in Materia prima avviene 10 ' (1 242 parole) - 16:12, 14 mag 2021

Altre definizioni con materia; prima; scatoloni; Fa parte del materiale ferroviario; Le rimanenze dei materiali bellici; Il materiale della statua del Perseo di Cellini; Raccolgono i termini tecnici di una materia; Vi sostò Garibaldi prima di sbarcare a Marsala; Si fa prima dell'esame; La prima dimora di Adamo; Come prima, ma abbreviato; Ultime Definizioni