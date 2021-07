La definizione e la soluzione di: Malvagia per il poeta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : Ria

Curiosità/Significato su: Malvagia per il poeta Federico García Lorca (categoria Persone giustiziate per fucilazione) Impresiones y paisajes (Impressioni e paesaggi) Nel 1919 il poeta si trasferisce a Madrid per proseguire gli studi universitari e, grazie all'interessamento 61 ' (7 115 parole) - 17:33, 26 giu 2021

