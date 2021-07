La definizione e la soluzione di: Gas usato per far maturare i frutti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Etilene

Curiosità/Significato su: Gas usato per far maturare i frutti Etilene ( Gas di olefina) che consente, per esempio, a tutti i frutti della pianta di maturare contemporaneamente. Questo effetto è sfruttato in agricoltura per riattivare in un 23 ' (2 560 parole) - 16:01, 27 giu 2021

Altre definizioni con usato; maturare; frutti; Metallo usato nei componenti elettronici; Lo strumento usato da Morse per il suo codice; Piccolo tegame spesso usato per scaldare liquidi; Fu usato dagli USA nei bombardamenti in Vietnam; Far maturare gli interessi di un investimento; I frutti che si conservano in salamoia; Frutti cotti nello zucchero; Grossi frutti estivi; Frutti arancioni;