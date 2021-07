La definizione e la soluzione di: La figura retorica che si usa dicendo il Poeta per Dante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : Antonomasia

Curiosità/Significato su: La figura retorica che si usa dicendo il Poeta per Dante Storia della letteratura italiana (sezione Italiani premiati con il Premio Nobel per la letteratura) l'arte retorica da Brunetto Latini e l'arte del rimare da autodidatta e la poesia rimarrà sempre il centro della sua vita. Le prime poesie di Dante risentono 272 ' (36 481 parole) - 17:33, 16 mag 2021

