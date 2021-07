La definizione e la soluzione di: In cosmologia, la materia che non emette radiazioni elettromagnetiche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Oscura

Curiosità/Significato su: In cosmologia, la materia che non emette radiazioni elettromagnetiche materia oscura vedi materia oscura (film). In cosmologia con materia oscura si definisce un'ipotetica componente di materia che, diversamente dalla materia conosciuta 22 ' (2 428 parole) - 12:47, 4 giu 2021

