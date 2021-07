La definizione e la soluzione di: Centro del Piacentino in Val Trebbia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : Bobbio

Curiosità/Significato su: Centro del Piacentino in Val Trebbia Val Trebbia 33 La val Trebbia è una valle dell'Appennino ligure formata dall'omonimo fiume, affluente di destra del fiume Po; la Trebbia nasce ai piedi del monte 53 ' (6 052 parole) - 16:36, 29 mag 2021

