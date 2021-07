La definizione e la soluzione di: Un appellativo per l'Onnipotente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Iddio

Curiosità/Significato su: Un appellativo per l Onnipotente Pantocratore (Pantokrator), o Cosmocratore (Kosmokrator, o Cosmocrator) – appellativo (con il significato di "Onnipotente") e tema iconografico che è stato riferito, in genere 1 ' (97 parole) - 22:30, 17 lug 2021

