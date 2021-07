La definizione e la soluzione di: Un animale come il bue. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : Ruminante

Curiosità/Significato su: Un animale come il bue Bos taurus ( Bue) Disambiguazione – "Bove", "Bue", "Mucca", "Toro" e "Vacca" rimandano qui. Se stai cercando altri significati, vedi Bove (disambigua), Bue (disambigua), Mucca 25 ' (3 093 parole) - 01:22, 19 lug 2021

Tale è l'uomo come animale; Animaletti presenti nei materassi; L'animale simbolo delle volanti della polizia; La sacca digerente dell'uomo e dell'animale; Chi la conosce, sa come si fa; Un prodotto come la naftalina; Nascoste, come certe forze; __ com, una divertente serie televisiva come The big bang theory;