La definizione e la soluzione di: Un tonto che non è finto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Ebete

Curiosità/Significato su: Un tonto che non e finto Smemorato di Collegno (sezione Il secondo appello e l'esame delle prove) qualsiasi cosa» o in particolare «chi finge di non capire», «chi fa il finto tonto». Già durante la prima guerra mondiale l'incertezza sulla sorte di molti 51 ' (4 796 parole) - 21:44, 19 mag 2021

