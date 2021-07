La definizione e la soluzione di: Si sporge in tribunale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : Querela

Curiosità/Significato su: Si sporge in tribunale Villa Barbaro (sezione tribunale d'amore) piccoli ambienti di servizio, si può accedere alle sale verso la facciata: a ovest la stanza di Bacco, ad est il tribunale d'Amore (sala dell'amore coniugale 25 ' (2 908 parole) - 16:51, 18 lug 2021

Altre definizioni con sporge; tribunale; Sporgere reclamo; Sporge dalla fusoliera; I vertici sporgenti di mobili e oggetti; Finestra sporgente... italianizzata!; Giudice membro del tribunale supremo dell'antica Atene; Tribunale regionale; Entra in tribunale; Un alto tribunale;