La definizione e la soluzione di: Il sistema per proteggere Venezia dall'acqua alta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Mose

Curiosità/Significato su: Il sistema per proteggere Venezia dall acqua alta MOSE (categoria acqua alta) laguna dal fenomeno dell'acqua alta. Il MOSE è formato da quattro barriere collocate alle bocche di porto della laguna di Venezia composte complessivamente 87 ' (9 514 parole) - 05:54, 30 apr 2021

