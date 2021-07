La definizione e la soluzione di: Punto morto per gli affaristi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Stasi

Curiosità/Significato su: Punto morto per gli affaristi Renegade - Un osso troppo duro per salvarlo, e Kovach, credendoli morti, non dovette far altro che buttare le sue piastrine per fingersi morto; più tardi riemerse come l'affarista Henry 5 ' (529 parole) - 12:40, 27 mag 2021

Altre definizioni con punto; morto; affaristi; Esagerato punto d'onore; Al punto in cui siamo; Si può eseguire a punto erba; Punto della bussola; Quello morto si cucina in tegame; Noto imprenditore USA morto il 5 ottobre 2011; Il Carlo morto durante il G8 di Genova 2001; Quella del Mar Morto è molto alta residuo fisso; Affaristi senza scrupoli; Ultime Definizioni