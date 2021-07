La definizione e la soluzione di: Ci precedono in amicizia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : Mi

Curiosità/Significato su: Ci precedono in amicizia Popoli indigeni del Canada (categoria Gruppi etnici in Canada) di insediamento umano conosciuti in Canada. Le culture paleoindiane Clovis, delle Grandi Pianure e Pre-Dorset precedono gli attuali popoli indigeni americani 133 ' (12 508 parole) - 20:47, 15 lug 2021

