Soluzione 8 lettere : Idrovora

Curiosità/Significato su: Macchina idraulica utilizzata per le bonifiche bonifiche agrarie in Italia Le bonifiche agrarie in Italia si svilupparono tramite una serie di interventi finalizzati al risanamento di vaste aree improduttive o malsane (solitamente 43 ' (4 399 parole) - 19:00, 17 giu 2021

