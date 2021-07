La definizione e la soluzione di: Lavora sia in redazione che da inviato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : Cronista

Curiosità/Significato su: Lavora sia in redazione che da inviato redazione caporedattore che organizza il lavoro di tutti e fa da cinghia di trasmissione nei rapporti con il direttore responsabile. Non fanno parte della redazione i cosiddetti 9 ' (1 138 parole) - 17:54, 12 mag 2020

Altre definizioni con lavora; redazione; inviato; Gli agenti segreti dell'intelligence lavorano sotto; Permettono di lavorare a ciclo continuo; Lavorano di piccone e badile; Città umbra famosa per la lavorazione della ceramica; Occupa la posizione apicale di una redazione; Nota della Redazione; Un foglio informativo inviato dall'azienda; Anagramma di rinviato che rima con lati; Giornalista di cronaca o inviato ing; Può esserlo l'inviato... del giornale; Ultime Definizioni