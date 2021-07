La definizione e la soluzione di: Vi si è fermato Cristo in un romanzo di Carlo Levi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Eboli

Curiosità/Significato su: Vi si e fermato Cristo in un romanzo di Carlo Levi Cristo si è fermato a Eboli (romanzo) Cristo si è fermato a Eboli è un romanzo autobiografico dello scrittore Carlo Levi scritto tra il dicembre del 1943 e il luglio del 1944 a Firenze e pubblicato 15 ' (1 842 parole) - 22:13, 3 lug 2021

