La definizione e la soluzione di: Fare come lui significa lavarsene le mani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Pilato

Curiosità/Significato su: Fare come lui significa lavarsene le mani Mano (sezione La mano e le scienze) scialacquare denaro. Stare con le mani in mano: non lavorare, non Fare nulla. Passare la mano: lasciare il proprio posto. lavarsene le mani: non interessarsi ad 20 ' (2 545 parole) - 01:10, 6 giu 2021

Ultime Definizioni