La definizione e la soluzione di: Facile a ridursi in polvere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Friabile

Curiosità/Significato su: Facile a ridursi in polvere Svilimento della moneta conteneva circa 4 grammi d'argento, e poi fu ridotto a 3,8 grammi sotto Nerone. Il denario continuò a ridursi in dimensioni e purezza fino alla seconda metà del 9 ' (1 210 parole) - 00:56, 7 nov 2020

