La definizione e la soluzione di: Il cereale per le tortillas messicane. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Mais

Curiosità/Significato su: Il cereale per le tortillas messicane Zea mays (sezione Le tossine da funghi) del mondo, e la sua produzione supera per quantità quella di ogni altro cereale. Gli Stati Uniti producono circa il 40% del raccolto mondiale; tra gli altri 37 ' (4 402 parole) - 12:39, 17 lug 2021

Altre definizioni con cereale; tortillas; messicane; Un cereale da cornflakes; Cereale per equini; Cereale che dà il malto; Cereale che fornisce una farina dietetica; Vi mangi tortillas e burritos; Le crespelle messicane; Ultime Definizioni