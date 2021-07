La definizione e la soluzione di: Il Carlo ex allenatore del Milan. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : Ancelotti

Curiosità/Significato su: Il Carlo ex allenatore del Milan Allenatori dell'Associazione Calcio Milan allenatore professionista ingaggiato dal Milan fu, nel 1922, l'austriaco Ferdi Oppenheim, che fu anche il primo allenatore straniero della storia rossonera: 42 ' (1 634 parole) - 17:32, 4 giu 2021

Altre definizioni con carlo; allenatore; milan; Carlo Cracco lo è stato di Masterchef; Popolazione di cui Carlo Magno era re; La cappella di Aquisgrana voluta da Carlo Magno; Si mette al bebè prima di imboccarlo; Il José allenatore di calcio; Il nome del noto Zeman allenatore di calcio; L'allenatore di calcio decide quella della squadra; L'allenatore sportivo; A Milano c’è la Granda; Una squadra di calcio milanese; Sérgio Cláudio dos Santos, ex terzino del Milan; Il vescovo milanese che combatté ariani e manichei; Ultime Definizioni