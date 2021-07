La definizione e la soluzione di: Struzzo che vive in Australia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : Emu

Curiosità/Significato su: Struzzo che vive in Australia Struthio camelus ( Struzzo) Lo Struzzo comune (Struthio camelus Linnaeus, 1758) o semplicemente Struzzo, è una grande specie di uccello incapace di volare originario delle vaste savane 23 ' (2 758 parole) - 19:19, 28 giu 2021

