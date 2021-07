La definizione e la soluzione di: Si dà in segno di saluto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : Mano

Curiosità/Significato su: Si da in segno di saluto segno dello Shaka verso il palmo e gesticolando in segno di saluto con la parte anteriore o posteriore della mano; la mano può essere ruotata in avanti e all'indietro per aumentare 1 ' (153 parole) - 01:35, 11 mar 2021

Altre definizioni con segno; saluto; Il segno del polo positivo; Un segno di punteggiatura; Il segno di una pennellata; Segno cutaneo di malattie come il morbillo; Il saluto di pace ebraico; Una merendina... che è anche un saluto mattiniero!; Saluto deferente e rispettoso; Antico saluto; Ultime Definizioni