Soluzione 4 lettere : Voce

Curiosità/Significato su: S abbassa per sussurrare Bloodborne (categoria Videogiochi per PlayStation 4) curarla. In italiano quando è ancora in forma umana, la si potrà sentire sussurrare una preghiera, doppiata da Federica Valenti. Belva oscura Paarl: enorme 51 ' (7 327 parole) - 15:49, 13 giu 2021

