La definizione e la soluzione di: Ricoveri per poveri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : Ospizi

Curiosità/Significato su: Ricoveri per poveri Lazzaretto di Milano Repubblica Ambrosiana, venne ipotizzata la creazione di un luogo per il ricovero dei poveri e degli infermi prima a Cusago e poi in una costruzione presso 27 ' (2 939 parole) - 04:20, 14 lug 2021

Altre definizioni con ricoveri; poveri; Ricoveri sotto la gronda; Ricoveri d'animali; Ricoveri sotto la gronda; Ricoveri per bovini; L'Ortese scrittrice di Poveri e semplici; Parchi, poveri; Poveri e infelici; Ultime Definizioni