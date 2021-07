La definizione e la soluzione di: Il recinto con gli animali da marchiare, in Argentina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : Corral

Curiosità/Significato su: Il recinto con gli animali da marchiare, in Argentina i cowboy hanno il compito di fare mangiare la mandria, marchiare il bestiame e curarne le ferite quando necessario. Inoltre muovono il bestiame fino ai

Altre definizioni con recinto; animali; marchiare; argentina; Un ostacolo per chiudere il recinto; Un variopinto recinto da non calpestare; Recinto con tanti fiori; Il recinto con le chiocce; Animali da stalla; Animali come il Flipper delle serie TV; Equivalenti animali dei bambini; La coltivazione destinata a mangime per animali; I seguaci del giustizialismo in Argentina; Dividono il Cile dall'Argentina; Le isole di una guerra tra Regno Unito e Argentina; Quello del Plata è un centro balneare dell'Argentina; Ultime Definizioni