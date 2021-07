La definizione e la soluzione di: La notte in cui nacque Gesù. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 15 lettere : Vigilia Di Natale

Curiosità/Significato su: La notte in cui nacque Gesu Gesù Luca (2,21-52) racconta l'episodio dell'adorazione dei pastori. La notte in cui nacque Gesù, un angelo apparve ad alcuni pastori che vegliavano all'aperto 146 ' (16 464 parole) - 09:45, 13 lug 2021

Altre definizioni con notte; nacque; gesù; Il regista di Buongiorno, notte; Si alterna con la notte; Lo si stappa alla mezzanotte dell'ultimo dell'anno; E guidare come un pazzo a fari __ nella notte...; Vi nacque Gramsci; Area da cui nel Medioevo nacque il Regno di Serbia; La dea che nacque dalla spuma del mare; Vi nacque Tiziano; Gli allievi di Gesù; Gesù gli grida Vade retro!; Gesù l'ebbe con incenso e oro; Gesù in ingua araba;