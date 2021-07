La definizione e la soluzione di: L'ambiente più adatto per la vita di animali e piante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Habitat

Curiosità/Significato su: L ambiente piu adatto per la vita di animali e piante Origine della vita attraversarono la Terra cantando di ciò che incontravano (rocce, pozze d'acqua, animali, piante) e così facendo portarono questi elementi alla creazione vera e propria 91 ' (10 941 parole) - 16:45, 4 lug 2021

