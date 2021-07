La definizione e la soluzione di: Il giorno in cui cade la Pasqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Domenica

Curiosità/Significato su: Il giorno in cui cade la Pasqua Pasqua stai cercando la Pasqua ebraica, vedi Pesach. Disambiguazione – Se stai cercando altri significati, vedi Pasqua (disambigua). La Pasqua è la principale solennità 24 ' (2 948 parole) - 10:43, 11 giu 2021

Il giorno di Santo Stefano; Un giorno sfumato; Il giorno degli innamorati; Il giorno più corto; Cadevano dopo le calende; Cade per essere sostituito; Quando cade si fa festa; Talmente ripetitivo... da far cadere in trance!; Un mese da Pasqua; Dentro l'uovo di Pasqua; Una festa pasquale di Firenze Lo __ del Carro; È delle Palme prima di Pasqua;