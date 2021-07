La definizione e la soluzione di: Fu fondata in Israele nel 1909. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TelAviv

Curiosità/Significato su: Fu fondata in Israele nel 1909 Tel Aviv (categoria Errori del modulo citazione - pagine con errori in urlarchivio) grande e popolosa in Israele, denominata Gush Dan (Blocco di Dan). È il principale centro economico di Israele. È stata la capitale d'Israele dal 1948 al dicembre 15 ' (1 562 parole) - 22:13, 15 mag 2021

Altre definizioni con fondata; israele; 1909; Marca di orologi svizzeri fondata in Jura nel 1735; Suore della congregazione fondata da Angela Merici; Nota azienda fondata da Leonardo Del Vecchio; La loro Accademia fu cofondata Federico Cesi; Il Morto è tra Israele e Giordania; Zona desertica di Israele; Località turistica all'estremo sud di Israele; Il popolo di Israele; Il Marconi premio Nobel per la fisica nel 1909; Ultime Definizioni