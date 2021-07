La definizione e la soluzione di: Un centro per chi ama leggere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : Culturale

Curiosità/Significato su: Un centro per chi ama leggere Roma proprio interno un intero Stato, l'enclave della Città del Vaticano: per tale motivo è spesso definita capitale di due Stati. Il suo centro storico, delimitato 199 ' (19 591 parole) - 18:44, 14 lug 2021

In centro e in mezzo; Il centro dell'Italia; Centro turistico in Valtellina; Alti... al centro; Caratterizzata da soffici e leggere bollicine; Una leggerezza anche detta bricconeria; Forma molte leghe leggere; Votano per eleggere sindaco e consiglio comunale;