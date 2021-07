La definizione e la soluzione di: Il cantiere per le gondole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Squero

Curiosità/Significato su: Il cantiere per le gondole Gondola Storica. In queste gare si usano anche gondole di formato ridotto a due rematori dette gondolini. Le gondole da regata oltre a essere più leggere presentano 17 ' (2 116 parole) - 19:00, 26 giu 2021

Altre definizioni con cantiere; gondole; Diplomati... in cantiere; Copricapi da cantiere; Un perito del cantiere; Si ripara in cantiere; Si percorrono con le gondole; Caratteristico canale percorso da gondole; Strade... per gondole; I tipici canali veneziani percorsi dalle gondole; Ultime Definizioni