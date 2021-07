La definizione e la soluzione di: Attaccate come un salame. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Appese

Curiosità/Significato su: Attaccate come un salame Mu?ammar Gheddafi ( Mu'ammar Muhammad Abu Minyar 'Abd al-Salam al-Qadhdhafi) Abu Minyar 'Abd al-Salam al-Qadhdhafi, semplificato come Mu'ammar Gheddafi (in arabo: Mu?ammar Mu?ammad Abu Minyar ?Abd al-Salam al-Qadhdhafi, ???? ???? 82 ' (7 684 parole) - 10:54, 20 giu 2021

Le carrozze attaccate nei film western; Rimangono attaccate al bollettario; Un'abbreviazione come rev; I popoli come Estoni e Lettoni; Coraggiosi, come il re della foresta; A volte è come l'olio; Può esserlo un salame... di Budapest!; Le palline nere nel salame; Salame... senza sale; Porzioni di salame;