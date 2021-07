La definizione e la soluzione di: Il video misurato in pollici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Monitor

Curiosità/Significato su: Il video misurato in pollici Schermo al plasma (sezione Burn-in dello schermo) su nero di 19 pollici (il modello 3290 "information panel") il quale era in grado di mostrare quattro macchine virtuali (VM) IBM 3270 in sessione di terminale 16 ' (2 148 parole) - 05:50, 22 mag 2021

Altre definizioni con video; misurato; pollici; Scorrono nei videoregistratori; Lo storico videogioco con i mattoncini; Il wrestler sovietico del videogame Street Fighter; __ evil, nota serie di videogiochi ing; Appetito smisurato; Un misuratore di tensione; Il misuratore del tasso di umidità nell'aria; Misuratore di angoli; Pollicino riesce a venirne fuori; Le dita tra i pollici e i medi; Scrisse la favola di Pollicino; Lo inganna Pollicino; Ultime Definizioni